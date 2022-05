Calcio: Ceferin, 'nuovo fair play finanziario? Alcuni club italiani avrebbero comunque problemi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - I parametri della nuova sostenibilità finanziaria metteranno in difficoltà i club italiani? “Alcuni club italiani avrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascun club non rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia, se non ci si attiene alle regole. Dobbiamo diventare un'industria sostenibile". Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista a Sky Sport. "In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto -aggiunge Ceferin-. Nel Calcio invece, i club devono da un lato avere ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - I parametri della nuova sostenibilità finanziaria metteranno in difficoltà i? “deiin ogni caso, al di là delle nuove regole del financial. Se ciascunnon rispetterà le regole, andrà incontro a. Come è giusto che sia, se non ci si attiene alle regole. Dobbiamo diventare un'industria sostenibile". Così il presidente della Uefa Aleksandernel corso di un'intervista a Sky Sport. "In altre attività, ci si può permettere di controllare solo il profitto -aggiunge-. Nelinvece, idevono da un lato avere ...

