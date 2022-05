Calci e pugni in faccia al ritiro bagagli, maxi rissa all'aeroporto: spunta il video | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) maxi rissa all'aeroporto di Dublino sotto lo sguardo incredulo degli altri passeggeri: le botte sono andate avanti per diversi minuti nell'area di ritiro bagagli. Stando al racconto di alcuni testimoni, riportato dal Daily Mail, all'inizio erano due gli uomini coinvolti nello scontro, poi molti altri sono rimasti coinvolti nella rissa. In rete e sui social circola anche il video della scena, ripreso dalle altre persone presenti in aeroporto. Nel filmato si vede un uomo che colpisce a Calci e pugni in viso un altro passeggero in fila, dando il via a un corpo a corpo. A un certo punto interviene anche un terzo uomo che aggredisce e butta a terra uno dei contendenti iniziali. Per mettere fine alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)all'di Dublino sotto lo sguardo incredulo degli altri passeggeri: le botte sono andate avanti per diversi minuti nell'area di. Stando al racconto di alcuni testimoni, riportato dal Daily Mail, all'inizio erano due gli uomini coinvolti nello scontro, poi molti altri sono rimasti coinvolti nella. In rete e sui social circola anche ildella scena, ripreso dalle altre persone presenti in. Nel filmato si vede un uomo che colpisce ain viso un altro passeggero in fila, dando il via a un corpo a corpo. A un certo punto interviene anche un terzo uomo che aggredisce e butta a terra uno dei contendenti iniziali. Per mettere fine alla ...

