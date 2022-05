Cagliari: il club smentisce trattativa per cessione (Di mercoledì 25 maggio 2022) "La società Cagliari calcio smentisce categoricamente la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presunta trattativa in essere per la cessione del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "La societàcalciocategoricamente la fondatezza di quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione circa la presuntain essere per ladel ...

Advertising

TuttoCagliari : Comunicato Cagliari: “Nessuna trattativa per cessione club a holding internazionale” - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Dopo le indiscrezioni che vi abbiamo raccontato ieri sulla vicenda per l'acquisto della società rossobl… - sportface2016 : #Cagliari, la società smentisce una presunta trattativa per la cessione del club - psb_original : Calciomercato Cagliari - Joao Pedro ai saluti? 3 club di Serie A sull'italo-brasiliano #SerieB - sportli26181512 : Agente #Nandez: 'Vederlo al Napoli sarebbe bellissimo“: Il centrocampista uruguaiano potrebbe lasciare il Cagliari… -