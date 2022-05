Buitrago: 'Per la mia famiglia in Colombia'. Carapaz: 'Un tappa in meno...' (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Sono contento, è una tappa importante per noi, una tappa in meno verso Verona e devo dire anche molto faticosa". Richard Carapaz non ha il sorriso delle occasioni migliori, oltrepassato il traguardo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) "Sono contento, è unaimportante per noi, unainverso Verona e devo dire anche molto faticosa". Richardnon ha il sorriso delle occasioni migliori, oltrepassato il traguardo ...

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Ciclismo #Giro 17ª tappa a #Buitrago, che trionfa a #Lavarone. #Carapaz resta in #magliarosa. Giornataccia per #Nibali. - veneto_ : RT @larenait: Il @giroditalia domani arriva in Veneto con la tappa Borgo Valsugana-Treviso #giro2022 - Gazzetta_it : Buitrago: 'Per la mia famiglia in Colombia'. Carapaz: 'Un tappa in meno...' #Giro - AnsaTrentinoAA : Giro: Buitrago vince 17/a tappa, Carapaz resta in rosa. A Lavarone il colombiano si impone per distacco |#ANSA - Assurba84248179 : Finalmente #Bahrain . A lavarone trionfa un grande #buitrago. Nel gruppo dei big sulle rampe del menador si esaltan… -