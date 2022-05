Bruce Springsteen e la E Street Band si esibiranno in Italia nel 2023 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bruce Springsteen e la E Street Band si esibiranno in Italia per ben tre giorni: Giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, Domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma Martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Bruce Springsteen e la E Street Band: il ritorno Il 2023 vedrà il ritorno di Bruce Springsteen e la E Street Band, con una serie di date ancora da svelare. Inoltre è in programma un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona. Le dichiarazioni di Bruce Bruce, a tal proposito, ... Leggi su zon (Di mercoledì 25 maggio 2022)e la Ein Italia per ben tre giorni: Giovedì 18 maggioal Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, Domenica 21 maggioal Circo Massimo di Roma Martedì 25 luglioal Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.e la EBand: il ritorno Ilvedrà il ritorno die la EBand, con una serie di date ancora da svelare. Inoltre è in programma un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona. Le dichiarazioni di, a tal proposito, ...

