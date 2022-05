Brozovic in Tribunale contro Corona: 'Falsa la relazione con Wanda Nara, mai avuto problemi con Icardi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marcelo Brozovic, parte offesa nel processo a Milano in cui è imputato per diffamazione Fabrizio Corona, ha smentito il flirt tra lui... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marcelo, parte offesa nel processo a Milano in cui è imputato per diffamazione Fabrizio, ha smentito il flirt tra lui...

Advertising

sportli26181512 : Brozovic in Tribunale contro Corona: 'Falsa la relazione con Wanda Nara, mai avuto problemi con Icardi': Marcelo Br… - cmdotcom : #Brozovic in Tribunale contro Corona: 'Falsa la relazione con Wanda Nara, mai avuto problemi con Icardi'… - Orialiso : RT @sanderic: #brozovic in tribunale al processo per diffamazione contro #Corona 'tutto falso sulla storia tra me e Wanda Nara' #inter htt… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Brozovic in Tribunale a Milano contro Corona: «Falsa la relazione con Wanda Nara» - ParliamoDiNews : Brozovic in Tribunale contro Corona: «Falsa la relazione con Wanda Nara» #Onefootball #25maggio -