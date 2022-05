Brand Finance | La Juve rimane il brand calcistico che vale di più in Italia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Stilata la classifica deipiù ricchi del calcio:primana, crescono Milan, Napoli e Roma Secondo la classifica stilata da, Il Real Madrid è il club con ilpiù ricco del mondo. Nella top 50 la prima dellene è lantus, all’11° posto con un valore di 705 milioni di euro. Rispetto allo scorso anno posizione invariata per i bianconeri e l’Inter, al 14° posto nella classifica deicalcistici. Balzo in avanti invece per il Milan al 17° e undi AA+, il Napoli al 27° posto e la Roma al 29°. Entrano nella classifica anche Atalanta, al 42° posto e Fiorentina, che occupa l’ultimo ...

Advertising

ernesto_aloia : @iNico10010 @F1Daviderusso purtroppo non può essere altrimenti: non esiste un marchio così prestigioso, ma il risul… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Economia Quanto vale il marchio Napoli? La ricerca di Brand Finance - TheEnigma88 : RT @MarcoIaria1: Se il marchio #Juventus è tuttora il più forte d’Italia (705 milioni, +25%, Brand Finance) significa che la semina di un d… - Milannews24_com : Il valore del #Milan - gilnar76 : Valori squadre, Brand Finance stila la classifica: la posizione del #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Non solo, perché secondo il'Football 50 2022' gli spagnoli salgono anche al primo posto come marchio più forte al mondo. Una crescita motivata anche dall'inversione di tendenza dopo il ...Dati lusinghieri, certificati dal report "Football 50 2022", l'annualeValue Ranking redatto da, il più grande database al mondo in tema, appunto, diValue e pubblicato oggi.Da tredici stagioni di fila in competizioni europee, qualche vittoria in campo nazionale e tanti campioni lanciati nel calcio europeo. Ma quanto vale il brand Napoli dopo vent'anni di gestione De Laur ...Lo stabilisce il report annuale di Brand Finance, che ha stabilito l'enterprise value dei club europei. L'Inter è il 13esimo club al mondo per valore. In vetta, conferma per il Bayern Monaco, che è la ...