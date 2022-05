Botte sull'autobus per il biglietto. Indagati controllore e passeggera (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un autobus (foto repertorio) Da vittima a indagata insieme al suo presunto aggressore. Si sono concluse le indagini preliminari su un episodio che, nel luglio di un anno fa, aveva fatto discutere non ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un(foto repertorio) Da vittima a indagata insieme al suo presunto aggressore. Si sono concluse le indagini preliminari su un episodio che, nel luglio di un anno fa, aveva fatto discutere non ...

Advertising

qn_lanazione : Botte sull’autobus per il biglietto. Indagati controllore e passeggera - Nazione_Prato : Botte sull’autobus per il biglietto Indagati controllore e passeggera - Abeautifulnoise : Ovviamente mi sono fatta un livido sull'avanbraccio con la ceretta che sembra mi abbiano massacrata di botte - stefanobellelli : @HabuRedacted @Gianfi15 Ci devo pensare. Però ho qualche mezza idea sull'usare i Sassi come location per matrimoni… - mxwonseok : @rvelvetsunshine Ma a Seoul immagino ci potrebbero essere corsi per busanesi trasferiti in città. ?? Risparmiamoci l… -