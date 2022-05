Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso ( - 0,14%) (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco variata, dopo la chiusura mista delle piazze azionarie statunitensi, con la nuova contrazione del listino della tecnologia Nasdaq, e le vendite che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladiavvia le contrattazioni poco variata, dopo la chiusura mista delle piazze azionarie statunitensi, con la nuova contrazione del listino della tecnologia Nasdaq, e le vendite che hanno ...

Advertising

JessieRRodzen : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco variata, dopo la chiusura mista delle piazze azionarie statunitens i, con… - Agenzia_Ansa : La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco variata, dopo la chiusura mista delle piazze azionarie statunitens i… - iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,14%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,14%): Nikkei in frenata dopo nuova contrazione tecnologia Usa - GinevraMerlini1 : RT @VArchitetto: Vogliamo anticipare la borsa di Tokyo?????? #ilunatici -