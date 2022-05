Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Boris Becker, l'ex campione di #tennis trasferito nel carcere per detenuti stranieri che studiano e fanno sport - leggoit : Boris Becker, l'ex campione di #tennis trasferito nel carcere per detenuti stranieri che studiano e fanno sport - FranckHomer : RT @arrietadavid1: Boris Becker incognito #RG22 - Finales_Rugby : RT @arrietadavid1: Boris Becker incognito #RG22 - arrietadavid1 : Boris Becker incognito #RG22 -

è stato trasferito in un carcere per stranieri con un minore livello di sicurezza. L'ex campione di tennis 54enne è ora detenuto nella prigione di Huntercombe, nell'Oxfordshire (Regno ...L'ex. tennista tedesco,, sarà trasferito in una prigione per criminali stranieri nel Regno Unito , con una probabile espulsione dalla nazione una volta scontata la sua pena.infatti è chiamato a scontare ...Boris Becker è stato trasferito in un carcere per stranieri con un minore livello di sicurezza. L'ex campione di tennis 54enne è ora detenuto nella ...Dopo aver trascorso le prime settimane di detenzione nel carcere di Wandsworth, a Londra, fra celle sovraffollate, detenuti violenti e scarse condizioni igieniche, Boris Becker è stato trasferito ...