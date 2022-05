Borgonovo: “CasaPound non può sfilare sennò disturba l’Anpi? Roba da psichiatri” (Video) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – La questione del corteo vietato a CasaPound Italia sta facendo discutere. Neanche troppo, in realtà, vista la subalternità della «destra istituzionale» al Pd e alle sue folate liberticide. Ma l’anomalia rimane: non viene autorizzata una manifestazione – questa la curiosa motivazione della Questura di Roma – per prevenire disordini con i partecipanti a una contromanifestazione, indetta da Anpi e centri sociali. Questa sì, invece, autorizzata. E autorizzata, peraltro, a poche centinaia di metri dalla sede romana delle tartarughe frecciate. Tra i pochi a far notare il carattere grottesco di tutta questa vicenda, è stato Francesco Borgonovo, che ha aspramente criticato chi ha voluto vietare il corteo di CasaPound. Dibattito inesistente Ospite a Cartabianca, il programma della Berlinguer in onda su Rai3, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – La questione del corteo vietato aItalia sta facendo discutere. Neanche troppo, in realtà, vista la subalternità della «destra istituzionale» al Pd e alle sue folate liberticide. Ma l’anomalia rimane: non viene autorizzata una manifestazione – questa la curiosa motivazione della Questura di Roma – per prevenire disordini con i partecipanti a una contromanifestazione, indetta da Anpi e centri sociali. Questa sì, invece, autorizzata. E autorizzata, peraltro, a poche centinaia di metri dalla sede romana delle tartarughe frecciate. Tra i pochi a far notare il carattere grottesco di tutta questa vicenda, è stato Francesco, che ha aspramente criticato chi ha voluto vietare il corteo di. Dibattito inesistente Ospite a Cartabianca, il programma della Berlinguer in onda su Rai3, il ...

Advertising

GiovaQuez : Borgonovo difende CasaPound da divieto di manifestazione per non 'mettere in pericolo la manifestazione dell'Anpi c… - asabranca69 : RT @strange_days_82: In questo intervento Borgonovo smaschera la grande ipocrisia di questi giorni. Da applausi!?? #cartabianca #Borgonovo #… - melotuitto : RT @strange_days_82: In questo intervento Borgonovo smaschera la grande ipocrisia di questi giorni. Da applausi!?? #cartabianca #Borgonovo #… - NadiaPazienza : RT @strange_days_82: In questo intervento Borgonovo smaschera la grande ipocrisia di questi giorni. Da applausi!?? #cartabianca #Borgonovo #… - mezzaca : RT @strange_days_82: In questo intervento Borgonovo smaschera la grande ipocrisia di questi giorni. Da applausi!?? #cartabianca #Borgonovo #… -