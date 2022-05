Bonus trasporto pubblico 2022 per studenti e lavoratori: 60 euro per gli abbonamenti. Ecco a chi spetta - GUIDA (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per «mitigare l’impatto del caro-energia» soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro , viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per «mitigare l’impatto del caro-energia» soprattutto sucon un reddito sotto i 35mila, viene istituito un fondo da 100 milioni dipresso il ministero del Lavoro che...

Advertising

GuidaFra777 : RT @UilmT: ????Nota Informativa #Uilm ??Bonus trasporto pubblico. @UilmT @GuidaFra777 - UilmT : ????Nota Informativa #Uilm ??Bonus trasporto pubblico. @UilmT @GuidaFra777 - CAFACLI : ?? Bonus bici e monopattini ???? Provvedimento @Agenzia_Entrate fissa il credito al 100% della spesa per l'acquisto d… - infoitinterno : Bonus trasporto pubblico 2022 per studenti e lavoratori: 60 euro per gli abbonamenti. Ecco a chi spetta - IST - infoitinterno : Bonus trasporto pubblico 2022 per studenti e lavoratori: 60 euro per gli abbonamenti. Ecco a chi spetta - IST -