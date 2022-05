Bonus agricoltura fino a 50mila euro: quando partono le domande (Di mercoledì 25 maggio 2022) È in arrivo il Bonus agricoltura 2022, destinato alle imprese agricole e agroalimentari pronte a lanciarsi nel commercio elettronico e quindi a realizzare investimenti informatici. A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento che fornisce tutti i dettagli dell’agevolazione rivolta a reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino. Il provvedimento approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. In particolare, per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere utilizzato per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) È in arrivo il2022, destinato alle imprese agricole e agroalimentari pronte a lanciarsi nel commercio elettronico e quindi a realizzare investimenti informatici. A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento che fornisce tutti i dettagli dell’agevolazione rivolta a reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino. Il provvedimento approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. In particolare, per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere utilizzato per ...

