Bonus 200 euro | Inps o datore di lavoro | ecco chi paga

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –200, a chi spetta il versamento dell’una tantum prevista dal decreto Aiuti ai dipendenti? La risposta la si trova tra le pieghe del decreto stesso, che fornisce un indizio fondamentale: sono i flussi Uniemens a dire se tocca all’azienda o spetta all’Istituto di previdenza corrispondere l’una tantum al lavoratore subordinato. In pratica, scrive laleggepertutti.it, ilè tenuto a riconosce ilai dipendenti nella bustadel mese di giugno ma solo a quelli che hanno beneficiato dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre. A tutti gli altri ci dovrebbe pensare l’. Il provvedimento approvato dal Governo, infatti, prevede l’una tantum per dipendenti, pensionati, percettori di reddito di cittadinanza o di Naspi o Dis-coll, e per i dipendenti ...

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - infoitinterno : Bonus 200 euro: chi rischia la beffa - infoitinterno : Bonus 200 euro, ecco chi rimarrà escluso tra i lavoratori dipendenti - infoitinterno : Bonus 200 euro, beffa in agguato: chi resterà escluso - infoitinterno : Bonus 200 euro, chi dovrà chiederlo all'Inps e chi resta escluso dall'aiuto: la guida -

In arrivo c'è undieuro 'una tantum' . Questolo riceveranno anche i percettori del Reddito di Cittadinanza , ovvero tutta quella fascia di popolazione che si trova in una situazione ...Che cosa significa Non solo: una successiva estensione delbenzina ha previsto la possibilità di fruire deleuro anche agli studi professionali, agli enti del terzo settore ...Il reddito. Come spiega Il Sole 24 Ore, in poche parole, si è deciso di non vincolare l’erogazione del bonus al reddito dei lavoratori dipendenti. Bensì alla possibilità che abbiano beneficiato di que ...Molte di queste norme sono automatiche, come il bonus di 200 euro, ma per usufruire di tutti gli sconti i contribuenti devono ricordarsi di presentare il modello Isee. Rientrano nell’agevolazione le f ...