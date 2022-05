Boiler Summer Cup, il bullismo su TikTok contro le ragazze obese (Di mercoledì 25 maggio 2022) È diventata virale su TikTok una nuova challenge basata sul body shaming chiamata “Boiler Summer Cup”, una sfida nella quale i ragazzi approcciano in discoteca alle ragazze in sovrappeso filmandole a loro insaputa e postando i video online, in attesa che altri rispondano con ragazze dal peso ancora maggiore. Una sfida connotata da bullismo e misoginia, la cui effettiva diffusione non è certa ma che è documentata già attraverso alcuni filmati postati sui social. Pare si tratterebbe di una vendetta per una sfida simile ma di segno opposto in voga la scorsa estate, la “Hot Girl Summer”, nella quale erano le ragazze a trattare male i ragazzi in discoteca per “accumulare punti”. Una vera e propria competizione con un regolamento, che assegna un punteggio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) È diventata virale suuna nuova challenge basata sul body shaming chiamata “Cup”, una sfida nella quale i ragazzi approcciano in discoteca allein sovrappeso filmandole a loro insaputa e postando i video online, in attesa che altri rispondano condal peso ancora maggiore. Una sfida connotata dae misoginia, la cui effettiva diffusione non è certa ma che è documentata già attraverso alcuni filmati postati sui social. Pare si tratterebbe di una vendetta per una sfida simile ma di segno opposto in voga la scorsa estate, la “Hot Girl”, nella quale erano lea trattare male i ragazzi in discoteca per “accumulare punti”. Una vera e propria competizione con un regolamento, che assegna un punteggio ...

