Blanco canta da solo al concerto di Radio Italia | spunta il presunto litigio con Mahmood

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Per festeggiare i quaranta anni dalla fondazione,ha realizzato unal Duomo di Milano dove si sono esibiti numerosi artistini. Il più atteso non poteva non essere, lombardo e assoluta star del momento con i suoi traguardi e il sold out dell’ultimo tour tuttora in corsa. Il diciannovenne ha avuto il piacere di chiudere lo show con tre hit super amate. Tuttavia, è mancato il duetto conche, con grande sorpresa, non si è presentato all’evento. Isola dei Famosi, incubo Covid: naufraghi positivi Rischia di slittare la puntata dell'Isola in onda stasera su Canale 5: il virus coinvolge anche dei naufraghi?salta il ...