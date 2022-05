Berlinguer: Mattarella a Sassari per commemorazione, scoperta targa a Università (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sassari, 25 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Sassari, per partecipare, presso l'Università, alla commemorazione di Enrico Berlinguer nel centenario della nascita. All'arrivo del Capo dello Stato è stata scoperta una targa che ricorda la figura del segretario del Pci. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, è a, per partecipare, presso l', alladi Enriconel centenario della nascita. All'arrivo del Capo dello Stato è stataunache ricorda la figura del segretario del Pci.

