Berlinguer: Letta, 'leader carismatico e uomo di parte che ha avuto il rispetto di tutti' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre guardato a Berlinguer con una attenzione particolare per il suo carisma e, negli anni in cui ero giovanissimo, il momento incredibile della sua morte sul campo, dei funerali, fu un momento che unì l'Italia". Lo ha detto Enrico Letta a Videolina in un ricordo di Enrico Berlinguer. "uomo di parte quale è stato, e che parte, ma che appartiene a tutta l'Italia. Ha avuto il rispetto di tutti, lo ha applicato questo rispetto, anche perchè effettivamente lui ha rappresentato la complessità di una storia italiana di cui tutti oggi gli rendiamo onore", ha spiegato il segretario del Pd. "Personalmente, al di là della veste che ho, per me Berlinguer vuol ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre guardato acon una attenzione particolare per il suo carisma e, negli anni in cui ero giovanissimo, il momento incredibile della sua morte sul campo, dei funerali, fu un momento che unì l'Italia". Lo ha detto Enricoa Videolina in un ricordo di Enrico. "diquale è stato, e che, ma che appartiene a tutta l'Italia. Haildi, lo ha applicato questo, anche perchè effettivamente lui ha rappresentato la complessità di una storia italiana di cuioggi gli rendiamo onore", ha spiegato il segretario del Pd. "Personalmente, al di là della veste che ho, per mevuol ...

