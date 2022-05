Berlinguer: Letta, 'ha fatto la storia d'Italia in decenni duri e controversi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Enrico Berlinguer "ha fatto la storia d'Italia in anni duri e controversi, è una di quelle personalità, di parte, che appartengono alla storia collettiva del nostro Paese. Rendiamo omaggio ad un grande Italiano, uomo di Stato". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo in Aula alla Camera nel centenario della nascita del segretario del Pci. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Enrico"halad'in anni, è una di quelle personalità, di parte, che appartengono allacollettiva del nostro Paese. Rendiamo omaggio ad un grandeno, uomo di Stato". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervenendo in Aula alla Camera nel centenario della nascita del segretario del Pci.

