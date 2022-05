Bergomi: «Vince chi sta meglio a livello mentale. Il lavoro di Mourinho…» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Beppe Bergomi ha parlato in vista del match di Conference League tra Roma e Feyenoord: le dichiarazioni dell’opinionista Beppe Bergomi ha parlato negli studi di Sky Sport di Roma-Feyenoord. LE PAROLE – «Questa finale vuol dire aver fatto un grande percorso, aver giocato da squadra e aver meritato di esserci. Abbiamo anche criticato Mourinho quando sembrava avesse spaccato il gruppo, invece lo ha rafforzato ed è stato bravo a farsi seguire da tutti, non solo giocatori, ma anche società e tifosi. Stasera Vince chi l’ha preparata meglio a livello mentale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Beppeha parlato in vista del match di Conference League tra Roma e Feyenoord: le dichiarazioni dell’opinionista Beppeha parlato negli studi di Sky Sport di Roma-Feyenoord. LE PAROLE – «Questa finale vuol dire aver fatto un grande percorso, aver giocato da squadra e aver meritato di esserci. Abbiamo anche criticato Mourinho quando sembrava avesse spaccato il gruppo, invece lo ha rafforzato ed è stato bravo a farsi seguire da tutti, non solo giocatori, ma anche società e tifosi. Staserachi l’ha preparata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

