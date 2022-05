Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la showgirl è incinta? Ecco le ultime novità sulla coppia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati di nuovo insieme. La notizia è stata al centro qualche mese fa ed eravamo tutti increduli. Invece, “certi amori non finiscono: fanno giri immensi e poi ritornano”, come cantava Antonello Venditti. O almeno così sembrerebbe proprio essere andata tra la showgirl argentina e l’ex ballerino oggi affermato... Leggi su donnapop (Di mercoledì 25 maggio 2022)Desono tornati di. La notizia è stata al centro qualche mese fa ed eravamo tutti increduli. Invece, “certi amori non finiscono: fanno giri immensi e poi ritornano”, come cantava Antonello Venditti. O almeno così sembrerebbe proprio essere andata tra laargentina e l’ex ballerino oggi affermato...

Advertising

GiuseppeporroIt : Stefano de Martino e Belen Rodriguez in tv insieme: ecco dove e quando. #belen #stefanodemartino - CIAfra73 : Su #Italia1 ultimo appuntamento stagionale con #leiene: le anticipazioni di stasera - CheDonnait : Torna #belen al centro del gossip - zazoomblog : Stefano De Martino e Belen Rodriguez in TV insieme: ecco quando e dove il gossip “esplode” - #Stefano #Martino… - ElisaDiGiacomo : Antonino Spinalbese volta pagina dopo Belen Rodriguez: ‘Vivo in ciabatte e giro in metro’ -