Beatrice Rana | chi è la pianista? Età | carriera e fidanzato

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chi è, laospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 25 maggio?, chi è la? Età eè nata il 22 gennaio 1993 a Copertino, comune in provincia di Lecce, e ha 29 anni. Laè nata in una famiglia di musicisti e, sin da bambina, ha cominciato a studiare pianoforte. All’età di 9 anni, ha debuttato in un concerto con l’orchestra. Per otto anni, ha studiato al Conservatorio Nino Rota di Monopoli con il maestro Benedetto Lupo, conseguendo il diploma con lode e menzione. In questo contesto, inoltre, si è anche dedicata allo studio della composizione con Marco Della Sciucca. A 18 anni, ha vinto il primo premio al Concorso ...

Beatrice Rana, pianista italiana. Nata nel 1993 in Puglia ha debuttato come solista a soli 9 anni. A marzo era alla Carnegie Hall di New York.