Bastoni | lo United prepara l' offerta | servono 60 milioni

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Non sarà 'stessa spiaggia e stesso mare', ma l'estate dell'Inter si preannuncia - almeno in partenza - simile a dodici mesi fa. La situazione dei conti del club è più serena, però anche stavolta sarà ...

... ma oggi l'ipotesi più credibile perresta l'altra squadra di Manchester, lodi Ten Hag. SPRINTL'ex tecnico dell'Ajax è stato scelto per far partire un nuovo ciclo che possa ...Per questo motivo sarà necessaria la cessione di un big e ad oggi il maggiore indiziato alla partenza sembra essere Alessandro, che piace molto in Premier (e Tottenham). Un addio che ...Il City di Guardiola in passato aveva chiesto informazioni e anche stavolta potrebbe provare a fare il blitz, ma oggi l’ipotesi più credibile per Bastoni resta l’altra squadra di Manchester, lo United ...L'Inter potrebbe vivere un'altra estate complicata. Il club sarà costretto ad almeno una cessione pesante: Bastoni e Dumfries sacrificati