Basket | playoff Nba | Dallas vince gara-4 contro Golden State | Warriors avanti 3-1 nella serie

(Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. - (Adnkronos) -batte 119-109 iin-4 della finale della Western Conference Nba e conquistano il primo successoche vede gli3-1. Trascinati da una super prestazione di Luka Doncic i Mavericks travolgononei due quarti centrali e si prendono una meritata vittoria che evita così 'il cappotto'. I Mavericks mandano a bersaglio 20 triple di squadra, mentre glid'orgoglio si rimettono in corsa nell'ultima frazione grazie alle riserve, ma non riescono mai a portare il loro svantaggio al di sotto delle otto lunghezze. Grande protagonista del match Doncic, ...

È uno Steve Kerr pieno di dolore e rabbia quello che si è presentato alla conferenza stampa pre partita in vista di gara - 4 dei playoff Nba a Dallas. ( GUARDA IL VIDEO ) L'allenatore di Golden State dei Warriors...