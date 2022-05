Basket, NBA 2022: tre giocatori europei inseriti nel quintetto ideale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono ben tre i giocatori europei inseriti nel quintetto ideale della stagione 2021-2022 del Campionato NBA di Basket. La formazione, scelta da 100 rappresentanti dei media, è stata comunicata nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Si tratta del greco Giannis Antetokounmpo, ala in forza a Milwaukee Buks, del serbo Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets, e di Luka Doncic, playmaker di Dallas. A completare il quintetto poi figurano Devin Brooker, guardia dei Phoenix, e Jayson Tatum, ala dei Boston Celtics. Il Dio greco dei Buks ha ottenuto una preferenza bulgara, addirittura il 100%. Doncic (nominato da pochissimo MVP della stagione) e Jokic si sono invece “accontentati” soltanto dell’88%. Playoff NBA 2022, i risultati della notte (25 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono ben tre ineldella stagione 2021-del Campionato NBA di. La formazione, scelta da 100 rappresentanti dei media, è stata comunicata nella notte tra il 24 e il 25 maggio. Si tratta del greco Giannis Antetokounmpo, ala in forza a Milwaukee Buks, del serbo Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets, e di Luka Doncic, playmaker di Dallas. A completare ilpoi figurano Devin Brooker, guardia dei Phoenix, e Jayson Tatum, ala dei Boston Celtics. Il Dio greco dei Buks ha ottenuto una preferenza bulgara, addirittura il 100%. Doncic (nominato da pochissimo MVP della stagione) e Jokic si sono invece “accontentati” soltanto dell’88%. Playoff NBA, i risultati della notte (25 ...

