Baseball: buon test per l'Italia a Serravalle contro San Marino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bella giornata ha caratterizzato la serata dello stadio Serravalle di San Marino, dove la formazione che ha lo scudetto sul petto ha affrontato la Nazionale italiana, per l'occasione guidata da Doriano Bindi, normalmente manager sammarinese. Nessun problema per quest'ultima compagine, nel senso che è stata diretta da Claudio Del Santo. Si è giocato sui 7 inning, e il risultato finale è stato di 4-1 per gli azzurri, che avevano a disposizione 17 giocatori. Partenti Gouvea e Rienzo come lanciatori. Il punteggio si muove al secondo inning con l'home run di Alberto Mineo che vale l'1-0 italiano. Nella terza ripresa inque valide di Koutsoyanopulos, Paolini, Ferrini, Liberatore e Garbella significano 4-0 Italia. Baseball, Serie A 2022: Parma e San Marino si dividono le vittorie in gara-2 e gara-3 Nel quarto inning è il ...

