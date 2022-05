Barcellona: le parole del presidente su Lewandowski (Di mercoledì 25 maggio 2022) Joan Laporta, intervistato dal quotidinao L'esportiu, ha parlato di Robert Lewandowski: "La situazione attuale è che il polacco... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Joan Laporta, intervistato dal quotidinao L'esportiu, ha parlato di Robert: "La situazione attuale è che il polacco...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona: le parole del presidente su Lewandowski: Joan Laporta, intervistato dal quotidinao L'esportiu, ha parla… - junews24com : De Jong Juve, Laporta esce allo scoperto: «Questa è la situazione per il suo futuro» - - junews24com : Pjanic svela: «Chiellini? Lo odiavo. Dybala vada in quella squadra» - - Marta_Tellez : @DVACMILAN Un po’ come un tale Quaresma: ha vinto una Champions League in più Ibrahimovic, rimanendo sempre in panc… - F1inGenerale_ : Helmut #Marko difende la reazione di Checo #Perez all'ordine di scuderia che ha impedito al messicano di lottare co… -