Banca del Fucino diventa socio sostenitore Museo della Shoah

Roma – Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è diventata Partecipante sostenitore della Fondazione Museo della Shoah. L'obiettivo di questa partnership è sostenere la Fondazione Museo della Shoah a Roma: una struttura di grandissima utilità comune, promotrice di numerose attività dirette ai giovani, alle scuole, ai docenti ed ai cittadini italiani e stranieri, con l'impegno a mantenere viva e presente nella società civile la memoria della tragedia della Shoah. La Fondazione, nella splendida cornice della sede temporanea di Casina dei Vallati in Via del Portico d'Ottavia, permette ...

