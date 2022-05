Badante non vaccinato muore di Covid, familiari fanno causa all’anziano (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La famiglia di un Badante di origine straniera non vaccinato e morto per Covid lo scorso anno chiede un milione e 200 mila euro al suo datore di lavoro, un 83enne ravennate vaccinato che si è salvato, perché lo ritengono fonte di contagio. La vicenda, come riportato dal Resto del Carlino, approderà domani davanti al giudice civile Dario Bernardi. I familiari del Badante si sono rivolti al tribunale di Ravenna per arrivare ad accertare che il decesso per Covid-19 era giunto a causa di violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tre le parti citate: oltre al datore di lavoro anche l’Inail e l’assicurazione dell’83enne. Secondo il datore di lavoro il suo collaboratore domestico era contrario al vaccino e non aveva ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La famiglia di undi origine straniera none morto perlo scorso anno chiede un milione e 200 mila euro al suo datore di lavoro, un 83enne ravennateche si è salvato, perché lo ritengono fonte di contagio. La vicenda, come riportato dal Resto del Carlino, approderà domani davanti al giudice civile Dario Bernardi. Idelsi sono rivolti al tribunale di Ravenna per arrivare ad accertare che il decesso per-19 era giunto adi violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tre le parti citate: oltre al datore di lavoro anche l’Inail e l’assicurazione dell’83enne. Secondo il datore di lavoro il suo collaboratore domestico era contrario al vaccino e non aveva ...

