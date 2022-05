Badante morì di Covid, la famiglia chiede più di un milione di euro di danni all'anziano per cui lavorava: 'Lo ha contagiato' (Di mercoledì 25 maggio 2022) I familiari di un Badante di origine romena morto l'anno scorso a 68 anni di Covid - 19 , hanno chiesto in totale un milione e duecentomila euro circa di danni , patrimoniali e non, all'anziano suo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) I familiari di undi origine romena morto l'anno scorso a 68 anni di- 19 , hanno chiesto in totale une duecentomilacirca di, patrimoniali e non, all'suo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Badante morì di #covid, la famiglia chiede più di un milione di euro di danni all'anziano per cui lavorava: «Lo ha contagiato»… - Nutizieri : Badante morì di Covid, la famiglia fa causa all’anziano: «Lo infettò lui» - leggoit : Badante morì di #covid, la famiglia chiede più di un milione di euro di danni all'anziano per cui lavorava: «Lo ha… - corrierebologna : Badante morì di Covid, la famiglia fa causa all’anziano: «Lo infettò lui» - gazzettaparma : Familiari chiedono oltre un milione, vittima non era vaccinata -