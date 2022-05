Baby gang nel napoletano, sequestra ragazzino e lo costringe a prelevare 1000 euro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono finiti tutti in manette i 4 giovanissimi che hanno sequestrato e poi rapinato, sul litorale stabiese, un coetaneo della provincia di Salerno. I fatti sono accaduti il febbraio scorso a Castellammare di Stabia. Due maggiorenni e due 16enni sono stati ammanettati questa mattina dai poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia per rapina aggravata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono finiti tutti in manette i 4 giovanissimi che hannoto e poi rapinato, sul litorale stabiese, un coetaneo della provincia di Salerno. I fatti sono accaduti il febbraio scorso a Castellammare di Stabia. Due maggiorenni e due 16enni sono stati ammanettati questa mattina dai poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia per rapina aggravata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

