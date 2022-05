Advertising

Texas.18enne compie strage in una scuola elementare.21 morti, di cui 19 bambini. Attacco russo co… - Severodonetsk sotto attacco: 'I russi vogliono distruggerla completamente' l'allarme di Gaidai - L'offensiva nel Donbass continua. La guerra in Ucraina è al novantunesimo giorno: si combatte in… - Attacco su Severodonetsk: 'I russi vogliono cancellarla dalla faccia della Terra'

L'offensiva nel Donbass continua. La guerra in Ucraina è al novantunesimo giorno: si combatte in particolare amentre unè stato registrato anche a Zaporizhzhia. Ala situazione è ancora molto difficile. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, in quella ..."Stanno semplicemente cancellandodalla faccia della Terra", ha detto in un video il ... "Notte ansiosa a Kramatorsk - ha scritto Goncharenko -missilistico aereo su aree ...Della guerra in Ucraina tutti parlano di cosa dovrebbe cedere Kiev ma nessuno parla di cosa dovrebbe cedere Mosca ...Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai su Telegram. Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk', ha affermato Gaidai, prec ...