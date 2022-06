ATTACCO ALLA STAMPA ITALIANA

(Di mercoledì 25 maggio 2022) NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB: https://www.ilgiorno.it/cronaca/report - strage - capaci - 1.7709842 Di questi tempi, soprattutto dopo le subdole vicende legate alle iniziative per contenere la pandemia ...

Pubblicità

demagistris : Pandemia,guerre,devastazioni ambientali,diritti e libertà civili sotto attacco (vedi aborto negli USA),diritto all’… - marcotravaglio : Con la scusa della guerra dopo quella del Covid, molti diritti costituzionali sono calpestati o minacciati. Oltre a… - Mov5Stelle : In questo momento c’è un attacco concentrico al #RedditoDiCittadinanza: da Renzi e Italia Viva fino alla Meloni.… - domenico_damore : RT @HSkelsen: 1/ Alcuni giornalisti in Russia vociferano sull'incontro notturno che Putin ha avuto al Cremlino. Una fonte di ??????? (Oggi)… - 1xmorganax : É vergognoso questo attacco sul passato sentimentale di #HoaraBorselli definendola una mantenuta, una che fa calend… -

All'indomani dell'missilistico su Kiev , il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è rivolto ai bielorussi ... "Il regime di Lukashenko continua a consentireRussia di utilizzare il ...Con loro si affronterà una sessione dedicatasicurezza alimentare globale e all'eguaglianza di ... Putin darà gli Iskander a Minsk Le forze armate di Kiev hanno denunciato un 'massiccio...rinuncia alla propria autorità morale e mina la propria legittimità Lysychansk è il prossimo principale obiettivo dei combattimenti; Mosca ha lanciato massicci bombardamenti di artiglieria e attacchi ...Non accadeva dal 5 giugno. La Russia: bombardata a Kiev una fabbrica di armi e non una zona residenziale. Johnson: guerra sul filo del rasoio, non è il momento di una soluzione negoziata ...