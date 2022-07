ATTACCO ALLA STAMPA ITALIANA (Di mercoledì 25 maggio 2022) NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB: https://www.ilgiorno.it/cronaca/report - strage - capaci - 1.7709842 Di questi tempi, soprattutto dopo le subdole vicende legate alle iniziative per contenere la pandemia ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 25 maggio 2022) NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB: https://www.ilgiorno.it/cronaca/report - strage - capaci - 1.7709842 Di questi tempi, soprattutto dopo le subdole vicende legate alle iniziative per contenere la pandemia ...

Pubblicità

pfmajorino : La destra italiana (tutta quanta pure forza it tanto per capirci) ha votato al #parlamentoeuropeo contro una risolu… - serracchiani : Solidarietà al 5 Circolo @pdtrieste per l’attacco alla propria sede. Un gesto vile e deplorevole, pensato per intim… - AndreaMarcucci : La consigliera regionale toscana del #M5S Silvia Noferi dice che con rigassificatore di #Piombino si rischia attacc… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: N' Altro: Bassano,malore alla guida, poi lo schianto: muore insegnante di 55 anni. Un malore improvviso mentre era alla gu… - penciolino : RT @acs_italia: Testimonianza di un sopravvissuto all'attacco terroristico del 3 luglio a #Bourasso, in #BurkinaFaso: «Eravamo riuniti vici… -