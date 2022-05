Atletica, Marcell Jacobs: “Lo sport permette a tutti di confrontarsi e di essere giudicati” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’occasione speciale. E’ andata in scena quest’oggi la presentazione al Salone d’Onore del Coni del 3/o rapporto “Africa MEDIAta” di Amref. L’occasione, che analizza il modo in cui i media italiani raccontano l’Africa e gli africani, è stata quella di un focus speciale su due eventi sportivi: Tokyo 2020 e la Coppa d’Africa. In un video-messaggio, Marcell Jacobs si è fatto portavoce di un pensiero estremamente chiaro: “Lo sport è un veicolo che permette a tutti di confrontarsi senza essere giudicati. tutti possono mettersi sullo stesso piano senza diversità perché lo sport aiuta a battere pregiudizi ed è fondamentale che esista“, le parole del bi-campione olimpico ai Giochi in Giappone (Fonte: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’occasione speciale. E’ andata in scena quest’oggi la presentazione al Salone d’Onore del Coni del 3/o rapporto “Africa MEDIAta” di Amref. L’occasione, che analizza il modo in cui i media italiani raccontano l’Africa e gli africani, è stata quella di un focus speciale su due eventiivi: Tokyo 2020 e la Coppa d’Africa. In un video-messaggio,si è fatto portavoce di un pensiero estremamente chiaro: “Loè un veicolo chedisenzapossono mettersi sullo stesso piano senza diversità perché loaiuta a battere pregiudizi ed è fondamentale che esista“, le parole del bi-campione olimpico ai Giochi in Giappone (Fonte: ...

