Atalanta, sondaggio per Kouamé: si pensa a uno scambio con la Fiorentina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la mancata qualificazione in Europa, l’Atalanta volta pagina ed è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la mancata qualificazione in Europa, l’volta pagina ed è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente...

Advertising

cmdotcom : Atalanta, sondaggio per Kouamé: si pensa a uno scambio con la Fiorentina [@francGuerrieri] - francGuerrieri : L’#Atalanta ha fatto un sondaggio per #Kouame della #Fiorentina, valutazione intorno ai 10 milioni ???? #calciomercato @cmdotcom - zazoomblog : Atalanta sondaggio per Kouamé: la contropartita per la Fiorentina - #Atalanta #sondaggio #Kouamé:… - zazoomblog : Atalanta sondaggio per Kouamé: la contropartita per la Fiorentina - #Atalanta #sondaggio #Kouamé: - gamonapoli : @GA7_Official Il sondaggio sarebbe, ma L’Atalanta vuole i soldi? -