(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il periodo che stiamo vivendo non è facile. Non lo è da un po’ di tempo. Il costo della vita sta diventando sempre più alto e sono tante le persone che, quotidianamente, devono affrontare nuove sfide. Il prezzo delle bollette continua a salire e andare avanti diventa sempre più difficile. Proprio per questo ilha pensato ad alcuni aiuti che potrebbero aiutare tante famiglie. Ecco quali. Leggi anche: Bonus Noleggio Auto: come funziona e chi può richiederlo Gli aiuti da parte delIl futuro è sempre più incerto. Inflazione, guerra, crisi, pandemia, epidemie, ambiente. Tutte situazioni che hanno conseguenze non indifferenti. A tal proposito sono stati messi in campo alcuni bonus con l’intento di rivitalizzare gli acquisti così da poter aiutare anche tutti i settori fortemente in crisi. Uno di questi è proprio il settore automobilistico che, ...

Advertising

CorriereCitta : Assegno da 5000€ senza Isee dal Governo: si può richiedere da oggi - infoiteconomia : Assegno governativo da €5000 no ISEE: dal 25 maggio parte la corsa per averlo -

iLoveTrading

... mentre tutti gli esercenti commerciali e non potranno averlo su un massimale dieuro . ... in modo da ricevere in tempo l'. Bonus acqua 2022: ecco come richiederlo all'Agenzia delle Entrate!......dal mondo lavorativo non prevede penalità di nessun tipo che incidono sulla cifra dell'... Gli unici a non rientrare in tale misura sono i lavori autonomi occasionali che non superano ieuro. Assegno governativo da €5000 no ISEE: dal 25 maggio parte la corsa per averlo