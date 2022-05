"As Roma 1927": la spettacolare coreografia dei romanisti a Tirana (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella finale di Conference League, la Roma sfida il Feyenoord a Tirana. Prima della partita, spettacolare coreografia dei tifosi giallorossi in Albania. Guarda le foto più belle Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella finale di Conference League, lasfida il Feyenoord a. Prima della partita,dei tifosi giallorossi in Albania. Guarda le foto più belle

Advertising

myr_20 : RT @LAROMA24: ???? La coreografia del settore romanista AS ROMA 1927 #asroma #romafeyenoord ?????? - ElisaDiGiacomo9 : RT @LAROMA24: ???? La coreografia del settore romanista AS ROMA 1927 #asroma #romafeyenoord ?????? - justdear : RT @LAROMA24: ???? La coreografia del settore romanista AS ROMA 1927 #asroma #romafeyenoord ?????? - cri10cri : RT @LAROMA24: ???? La coreografia del settore romanista AS ROMA 1927 #asroma #romafeyenoord ?????? - protoxxx1007 : RT @LAROMA24: ???? La coreografia del settore romanista AS ROMA 1927 #asroma #romafeyenoord ?????? -