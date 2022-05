Arsenal | Arteta sorpreso da un giocatore della Serie A | punta su di lui

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Arsenal, #Nketiah rimane ?? Le ultime sull'attacco dei Gunners #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t.c… - LeBombeDiVlad : ??? #Arsenal, #Nketiah rimane ?? Le ultime sull'attacco dei Gunners #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - NXGN_Italia : Sembra che Saliba rientri seriamente nei piani di Arteta. Cosa pensi farà all'Arsenal la prossima stagione? ?? - yassine01937035 : RT @AConan_Doyle: Non sicuro il rinnovo del prestito di Saliba al Marsiglia Arteta vorrebbe trattenerlo all'Arsenal - AConan_Doyle : Non sicuro il rinnovo del prestito di Saliba al Marsiglia Arteta vorrebbe trattenerlo all'Arsenal -

Secondo quanto riportato, il manager dell 'Mikelha individuato i giocatori in grado di spingere la sua squadra in avanti. Secondo Goal , l'sta cercando di portare Victor ...Calciomercato Milan, scelto il sostituto Se nella testa di Pioli ci sarebbe Gabriel Jesus - anche se l'nell'operazione che potrebbe regalare adil centravanti del City - l'obiettivo ... Arsenal, Arteta sul rinnovo di Elneny: "È un modello per i giovani, sono felice che rimanga" Per l'alternativa al brasiliano, l'Arsenal guarda alla Serie A: Gianluca Scamacca, del Sassuolo, piace infatti moltissimo al club londinese ...Il Napoli spara troppo alto per il centravanti nigeriano: più facile, a quel punto, andare su altri obiettivi per l'attacco.