Arezzo | sgominata baby gang famiglia Montana | 9 arresti

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una vera e propria associazione a delinquere che si faceva chiamare "", dal nickname usato sui social e ispirato a Tonydel film Scarface.adun, guidata da un 20enne ma composta da 9 minorenni, responsabile di una serie di rapine, aggressioni per futili motivi, minacce aggravate, commesse a volte anche con l'utilizzo di armi improprie come coltelli, tirapugni e colli di bottiglia, avvenute tra il 2021 e il 2022. Il gruppo agiva con il volto travisato, vestito di nero, con armi in pugno e l'indicazione 52100, il codice postale di, per marcare il territorio, seminando negli ultimi mesi il panico tra giovani e giovanissimi ad

Si ispirava a Scarface, al punto da essersi ribattezzata 'Famiglia Montana' la baby gangad. Associazione a delinquere, rapine, lesioni e minacce aggravate, estorsioni, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti i capi di imputazione a carico di 9 ragazzi, ...Baby gang 'famiglia Montana'ad, ecco come operava Questa baby gang operava violenza soprattutto nei confronti di minori. Individuava il minore da aggredire e lo prendeva d'assalto ...AREZZO. Sono arrivati a fare sei rapine in una sera sola, terrorizzando gli abitanti del centro storico di Arezzo che, come hanno ammesso agli investigatori, malvolentieri nel fine settimana uscivano ...Il gruppo agiva con volto travisato, vestiti di nero, con armi in mano e la dicitura 52100, il codice postale di Arezzo per marcare il territorio. La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Municipa ...