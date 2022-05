Area abbandonata per nascondere droga, preso nel Napoletano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Utilizzava un’Area abbandona per nascondere la droga, che andava a recuperare quando occorreva. Sorpreso dalla polizia, l’uomo è stato arrestato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove i poliziotti del locale commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Cavour hanno notato un uomo di 45 anni che dopo essere uscito dal cancello di un’Area recintata in stato di abbandono, alla vista degli agenti vi è rientrato frettolosamente lanciando una busta in un cespuglio. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo ed hanno recuperato la bustina, nella quale sono stati trovati 116 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno della stessa Area, hanno rinvenuto un altro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Utilizzava un’abbandona perla, che andava a recuperare quando occorreva. Sordalla polizia, l’uomo è stato arrestato. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli), dove i poliziotti del locale commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Cavour hanno notato un uomo di 45 anni che dopo essere uscito dal cancello di un’recintata in stato di abbandono, alla vista degli agenti vi è rientrato frettolosamente lanciando una busta in un cespuglio. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo ed hanno recuperato la bustina, nella quale sono stati trovati 116 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno della stessa, hanno rinvenuto un altro ...

Advertising

animaleuropeRMP : @MaxPar55 @ScalezJunior @Milena47923298 @StefanoCuccu9 @mariamacina Certo , come no , i pony ad esempio a Modena so… - Paoblog : Porto #ilpiccolomartin all'area cani del parco e figurati se non trovo una bottiglia di plastica abbandonata da un… - Telefriuli1 : ???? ?????????? ?????????? ???? ???????????????? '???? ????????' ?????? ???????????????????????????? ??'???????? Si recupera un'area abbandonata a Tavagnacco, lungo… - goldrvshtae : la figlia di 9 anni abbandonata nell'area bimbi dell'esselunga - Peppezappulla : RT @LeoMuti2: @Gigadesires Bagnoli, a Napoli. Finalmente si potrebbe trovare una destinazione per l'area, abbandonata da quarant'anni in at… -