Archivio Scanavino | il catalogo delle ceramiche a ingobbio

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In vendita ildella mostra allestita all’sull’artista con un approfondimento sulla produzione di ceramica policroma. L’esposizione This is Tomorrow è aperta fino al 20 giugno e dal 7 al 13 seguirà l’orario 11-20. L’evento è organizzato in occasione dei cento anni dalla nascita dell’artista. Quella diè l’impronta di chi lega,