Arbitri | si prepara la rivoluzione | Ferrieri Caputi può essere la prima donna in Serie A

Advertising

Mediagol.it

Quella è una partita dove i calciatori non vanno zavorrati ma alleggeriti di qualsiasi peso: l'attenzione non è sul derby emotivo ma sul derby tecnico perché quello emotivo sida sola'. ...... anche se le nazioni 'papabili' sono le stesse che da settimane ormai si propongono come '... Sidunque un'altra brutale battaglia casa per casa. Il controllo della città è cruciale per ... Baldini: “Palermo grande gruppo. Arbitro Felice sia donna. Silipo ha capito…” SARONNO – Sta entrando nella fase conclusiva il raduno playoff Can D in atto, questi giorni, a Tirrenia in Toscana. A rappresentare la sezione di Saronno sono presenti due assistenti: ...Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter: "Come ho ricevuto il messaggio della salvezza Domenica scorsa ho tenuto fede a quello che avevo poi detto ...