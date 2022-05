Anniversario della nascita di San Pio, presente anche Conservatorio ‘Nicola Sala’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – Sono iniziati, questa mattina, i festeggiamenti per il 135° Anniversario dalla nascita di San Pio da Pietrelcina, organizzati dai Frati Minori Cappuccini. Nel piazzale della chiesa della “Sacra Famiglia”, si è tenuta la Solenne Concelebrazione Eucaristica che è stata presieduta dal cardinal Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Con lui, a celebrare anche il superiore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Pietrelcina, padre Fortunato Grottola. All’appuntamento, con il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, vi hanno preso parte il presidente facente funzioni della Provincia, Nino Lombardi, il prefetto, Carlo Torlontano, il questore, Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn) – Sono iniziati, questa mattina, i festeggiamenti per il 135°dalladi San Pio da Pietrelcina, organizzati dai Frati Minori Cappuccini. Nel piazzalechiesa“Sacra Famiglia”, si è tenuta la Solenne Concelebrazione Eucaristica che è stata presieduta dal cardinal Marcello Semeraro, prefettoCongregazione delle Cause dei Santi. Con lui, a celebrareil superiore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Pietrelcina, padre Fortunato Grottola. All’appuntamento, con il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, vi hanno preso parte il presidente facente funzioniProvincia, Nino Lombardi, il prefetto, Carlo Torlontano, il questore, Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei ...

