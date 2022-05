Anne Hathaway e Zendaya nel nuovo spot di Bulgari diretto da Sorrentino (Di mercoledì 25 maggio 2022) diretto da Paolo Sorrentino, il nuovo spot di Bulgari vede come protagoniste due attrici di Hollywood protagoniste dello schermo, dei gossip del momento e in particolare dei social network. Il regista premio Oscar si dice soddisfatto del lavoro per la celebre azienda d’alta gioielleria Bulgari inserito nella brand campaign 2022 “Unexpected Wonders”. Il video dello spot Bulgari Sullo sfondo della bellezza di una collina romana, Anne Hathaway e Zendaya sono state filmate al tramonto in un gioco di luci che prende vita in un’incantevole villa immersa nella natura italiana. Fiori e colori che si confondono con gemme e sogni. In questo spot si percepisce un’eleganza semplice e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)da Paolo, ildivede come protagoniste due attrici di Hollywood protagoniste dello schermo, dei gossip del momento e in particolare dei social network. Il regista premio Oscar si dice soddisfatto del lavoro per la celebre azienda d’alta gioielleriainserito nella brand campaign 2022 “Unexpected Wonders”. Il video delloSullo sfondo della bellezza di una collina romana,sono state filmate al tramonto in un gioco di luci che prende vita in un’incantevole villa immersa nella natura italiana. Fiori e colori che si confondono con gemme e sogni. In questosi percepisce un’eleganza semplice e ...

itsdave_wh : Comunque si sta parlando troppo poco dello spot di Bulgari con Anne Hathaway e Zendaya - jakeperalta28 : Lavorando mamma li ci sono praticamente cresciuta in questa villa fa così strano vedere zendaya e anne hathaway li - drewsmemories : RT @lavertigineee: anne hathaway e zendaya sono un grande dono - jakeperalta28 : Oggi scopro che oltre a zendaya mia madre ha servito pure anne hathaway e non mi ha detto niente BOH - RebsDiary : RT @starkerwiitch: anne hathaway e zendaya il duo di cui non sapevo di aver bisogno -