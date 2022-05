Angelina Jolie, il prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Angelina Jolie sbarca in Italia . L'attrice girerà il suo prossimo film nel Bel Paese e ha già le idee chiare su dove avverranno le riprese. Dopo un sopralluogo nella penisola lo scorso marzo insieme ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022)sbarca in. L'attrice girerà il suonel Bel Paese e ha già le idee chiare sule. Dopo un sopralluogo nella penisola lo scorso marzo insieme ...

Advertising

repubblica : 'Angelina Jolie sceglie Martina Franca': l'attrice sarà in Puglia per girare il suo 'Without blood' - leggoit : Angelina Jolie, il prossimo film sarà in Italia: tutte le città dove avverranno le riprese - ajoliearchives : RT @repubblica: 'Angelina Jolie sceglie Martina Franca': l'attrice sarà in Puglia per girare il suo 'Without blood' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: De Laurentiis sull'acquisto del Napoli: 'Da Angelina Jolie agli sputi sulla testa' - LadyScarlatta : RT @repubblica: 'Angelina Jolie sceglie Martina Franca': l'attrice sarà in Puglia per girare il suo 'Without blood' -