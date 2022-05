Anche le aziende pagano il calo delle nascite . Il presidente Istat : «Il Pil è a rischio » (Di mercoledì 25 maggio 2022) La difficoltà delle aziende di trovare personale qualificato sono note. Non è colpa solo dei giovani “scansafatiche”. Il calo delle nascite sta pesando sempre di più e per il presidente dell’Istat entro 50 anni potremmo arrivare a perdere il 32% del Pil. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La difficoltàdi trovare personale qualificato sono note. Non è colpa solo dei giovani “scansafatiche”. Ilsta pesando sempre di più e per ildell’entro 50 anni potremmo arrivare a perdere il 32% del Pil.

