Analisi qualità - Com'è fatta la Nissan Juke (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Nissan Juke. La Juke segue il tipico approccio giapponese che bada al sodo, curando la qualità percepita dal cliente e meno i dettagli tanto cari agli addetti ai lavori. Come le estremità non unite tra loro delle guarnizioni dei giriporta, una cosa che di sicuro non getterà nello sconforto i possessori della crossover Nissan, al pari dell'assenza dello strato di vernice trasparente sul dorso del portellone. L'abitacolo, invece, è all'altezza della situazione: la plancia è rivestita di plastica morbida e microfibra, mentre i sedili di pelle e Alcantara sono nel complesso ben curati. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della. Lasegue il tipico approccio giapponese che bada al sodo, curando lapercepita dal cliente e meno i dettagli tanto cari agli addetti ai lavori. Come le estremità non unite tra loro delle guarnizioni dei giriporta, una cosa che di sicuro non getterà nello sconforto i possessori della crossover, al pari dell'assenza dello strato di vernice trasparente sul dorso del portellone. L'abitacolo, invece, è all'altezza della situazione: la plancia è rivestita di plastica morbida e microfibra, mentre i sedili di pelle e Alcantara sono nel complesso ben curati. ...

