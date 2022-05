Altro Giro, altro regalo: Carapaz non trema (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'arrivo del ceco Jan Hirt in solitudine ieri sul Mortirolo, dietro c'è Arensman di Angelo Costa Classico topolino partorito dalla montagna, a segnare il primo tappone alpino del Giro è un abbuono: al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'arrivo del ceco Jan Hirt in solitudine ieri sul Mortirolo, dietro c'è Arensman di Angelo Costa Classico topolino partorito dalla montagna, a segnare il primo tappone alpino delè un abbuono: al ...

Peggio di lui l'altro grande vecchio, Pozzovivo, prima caduto in un prato poi staccato. A non andare in difficoltà è il ceco Jan Hirt, che a trent'anni si regala il primo successo in un grande giro e ... Dall'incontro tra la Lombardia e il Trentino nasce una ricchezza gastronomica che ben esprime questo territorio dal carattere deciso. Dopo il tappone di ieri, al Giro si continua a salire nella Ponte ...