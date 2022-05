Alberto Molinari è il nuovo presidente di Aibi (Di mercoledì 25 maggio 2022) , l’Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad Assitol. Al suo fianco l’assemblea di gruppo ha nominato vicepresidenti il suo predecessore Giovanni Bizzarri, Direttore generale di Novaterra Zeelandia, Christian Skulte, titolare di Abs Food, Stefano De Dionigi, Group Quality Manager di icra, e Palmino Poli, Delegato della presidenza ASSITOL per fiere ed eventi.Nato nel 1975 a Mirandola, in provincia di Modena, Molinari ricopre il ruolo di General Manager di Puratos Italia, azienda specializzata nella produzione di ingredienti per panificazione, pasticceria e cioccolato, che ha sede a Parma. Si è laureato in Tecnologie alimentari all’Università di Bologna divenendo poi Dottore di ricerca in Biotecnologie degli Alimenti nel 2006. La sua carriera si è svolta nel mondo agroalimentare: nel 2001 è responsabile di laboratorio presso il Molino Pivetti, nel 2004 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) , l’Associazione Italiana Bakery Ingredients aderente ad Assitol. Al suo fianco l’assemblea di gruppo ha nominato vicepresidenti il suo predecessore Giovanni Bizzarri, Direttore generale di Novaterra Zeelandia, Christian Skulte, titolare di Abs Food, Stefano De Dionigi, Group Quality Manager di icra, e Palmino Poli, Delegato della presidenza ASSITOL per fiere ed eventi.Nato nel 1975 a Mirandola, in provincia di Modena,ricopre il ruolo di General Manager di Puratos Italia, azienda specializzata nella produzione di ingredienti per panificazione, pasticceria e cioccolato, che ha sede a Parma. Si è laureato in Tecnologie alimentari all’Università di Bologna divenendo poi Dottore di ricerca in Biotecnologie degli Alimenti nel 2006. La sua carriera si è svolta nel mondo agroalimentare: nel 2001 è responsabile di laboratorio presso il Molino Pivetti, nel 2004 ...

